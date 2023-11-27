Головну ялинку України в Києві цьогоріч встановлять раніше: причина

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше - до 10 січня", - написав він.

За його словами, Рада оборони столиці 27 листопада ухвалила рішення встановити ялинку на Софійській площі. Новорічну красуню прикрасять коштом меценатів, а не міського бюджету. На ній будуть енергоощадні гірлянди.

Масових заходів, ярмарків і розваг на Софійській площі влада не планує. Для локальних заходів мають бути обрані місця з укриттями.

"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", - наголосив Кличко.

Минулого року ялинку на Софійській площі підсвітили 19 грудня. Її прикрасили енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, що були під’єднані до генератора. Торік встановленню новорічної ялинки також передували запеклі дискусії щодо того, чи доречно це робити в умовах воєнного стану.