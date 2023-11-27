Головну ялинку України в Києві цьогоріч встановлять раніше: причина
Новорічну ялинку в Києві цьогоріч офіційно відкриють не 19 грудня, як було раніше, а 6 грудня. Це пов'язано зі святкуванням Різдва за новоюліанським календарем
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Оскільки цього року відзначаємо Різдво за новоюліанським календарем, ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня. І приберуть, відповідно, теж раніше - до 10 січня", - написав він.
За його словами, Рада оборони столиці 27 листопада ухвалила рішення встановити ялинку на Софійській площі. Новорічну красуню прикрасять коштом меценатів, а не міського бюджету. На ній будуть енергоощадні гірлянди.
Масових заходів, ярмарків і розваг на Софійській площі влада не планує. Для локальних заходів мають бути обрані місця з укриттями.
"Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", - наголосив Кличко.
Минулого року ялинку на Софійській площі підсвітили 19 грудня. Її прикрасили енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, що були під’єднані до генератора. Торік встановленню новорічної ялинки також передували запеклі дискусії щодо того, чи доречно це робити в умовах воєнного стану.
- У Харкові вже встановили головну ялинку міста. Як і торік, вона тішитиме містян у метрополітені. Там же будуть і всі святкові заходи.
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