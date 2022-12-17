У Києві встановили новорічну ялинку незламності

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Цьогоріч ялинка штучна й 12 метрів заввишки. Прикрасять її енергоощадними гірляндами, які світитимуться у спеціально визначені години від генератора. Поруч із генератором облаштують пункти для підзарядки гаджетів.

"Розмістимо їх в цікавому наметі, залишу поки інтригою, в якому саме", - написав Кличко.

Крім гірлянд, новорічне дерево прикрасять іграшками минулих років, а саме близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів. Також серед прикрас будуть білі голуби. Верхівку головної ялинки вінчатиме герб України.

"Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни", - зазначив мер столиці.

Також він нагадав, що цьогорічну ялинку встановлюють і прикрашають коштом меценатів і бізнесу. Генератор теж надали благодійники. Місто коштів не витрачає.

"Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде", - наголосив Кличко.

9 листопада на сайті Київської міськради з’явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в центрі столиці.

18 листопада у КМДА заявили, що схильні поставити ялинку, не зважаючи на петицію, проте перед тим міська влада планувала порадитись з військовими.

29 листопада в Yasno заявили, що головна новорічна ялинка в Києві буде "максимально енерговідповідальною" - буде без ілюмінацій і гірлянд.