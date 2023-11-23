У метро Харкова встановили головну ялинку міста

Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Офіційне відкриття ялинки відбудеться на День Святого Миколая 6 грудня. На дітей також чекають казкові вистави.

Відомо також, що святковими декораціями прикрасять сім станцій харківського метрополітену.

Фото: Дмитро Дідора/Еспресо

Варто зазначити, що минулого року ялинку в Харкові також встановлювали у метро. Таке рішення було ухвалено з міркувань безпеки. Було використано енергоощадну ілюмінацію, а сама новорічна красуня була штучною.

До слова, на станції метро "Університет" також навчаються школярі. Там облаштовано підземні класи з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням.