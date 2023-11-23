У метро Харкова встановили головну ялинку міста
У харківському метрополітені на станції Університет встановили головну ялинку міста. Її оздобили іграшками, які раніше прикрашали алеї Центрального парку
Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.
Офіційне відкриття ялинки відбудеться на День Святого Миколая 6 грудня. На дітей також чекають казкові вистави.
Відомо також, що святковими декораціями прикрасять сім станцій харківського метрополітену.
Фото: Дмитро Дідора/Еспресо
Варто зазначити, що минулого року ялинку в Харкові також встановлювали у метро. Таке рішення було ухвалено з міркувань безпеки. Було використано енергоощадну ілюмінацію, а сама новорічна красуня була штучною.
До слова, на станції метро "Університет" також навчаються школярі. Там облаштовано підземні класи з рекуперацією повітря та шумоізоляцією, партами та необхідним обладнанням.
- У Києві після тривалих дискусій таки вирішили цьогоріч встановлювати головну ялинку України. Новорічна красуня традиційно засяє на Софійській площі.
- Також ялинку вирішили ставити у прифронтовому Слов'янську Донецької області.
- У Чернівцях цьогоріч відмовилися ставити новорічну ялинку.
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