У прифронтовому Слов'янську вирішили встановити новорічну ялинку
На центральній площі Слов'янська Донецької області цьогоріч вирішили встановити новорічну ялинку. Місто перебуває за 30 км від лінії фронту
Про намір встановити ялинку повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.
"Трохи хороших новин. Вуличне освітлення вже з'являється у місті, настав час і новорічну ялинку ставити на площі", — сказав він.
Варто зазначити, що в місті непевна безпекова ситуація. Туди дістають ракети C-300.
У квітні росіяни влучили ракетами по багатоповерхівці у Слов'янську. Тоді загинуло 15 людей.
У ніч на 17 жовтня окупанти вдарили по гуртожитку коледжу в центрі Слов'янська, з-під завалів діставали людей.
- У Чернівцях цьогоріч відмовилися ставити новорічну ялинку.
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