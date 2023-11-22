У прифронтовому Слов'янську вирішили встановити новорічну ялинку

Про намір встановити ялинку повідомив голова міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Трохи хороших новин. Вуличне освітлення вже з'являється у місті, настав час і новорічну ялинку ставити на площі", — сказав він.

Варто зазначити, що в місті непевна безпекова ситуація. Туди дістають ракети C-300.

У квітні росіяни влучили ракетами по багатоповерхівці у Слов'янську. Тоді загинуло 15 людей.

У ніч на 17 жовтня окупанти вдарили по гуртожитку коледжу в центрі Слов'янська, з-під завалів діставали людей.