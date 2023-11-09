У Києві встановлять головну ялинку України: стало відомо, де та чиїм коштом
У Києві після тривалих дискусій таки вирішили цьогоріч встановлювати головну ялинку України. Новорічна красуня традиційно засяє на Софійській площі
Про це сайту "Вечірній Київ" повідомив Ігор Добруцький — голова компанії Folk Ukraine, яка зазвичай займається підготовкою до Нового року в Києві.
Ялинку встановлять коштом меценатів, а не з бюджету.
Наразі деталі щодо тематики оформлення святкової локації тримають у таємниці, їх має презентувати особисто мер столиці Віталій Кличко.
"Як і торік, на локації не буде фудкортів, а ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджету не витратять ані копійки", — зазначив Ігор Добруцький.
Минулого року ялинку на Софійській площі підсвітили 19 грудня, у День святого Миколая. Її прикрасили енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, що були під’єднані до генератора. Торік встановленню новорічної ялинки також передували запеклі дискусії щодо того, чи доречно це робити в умовах воєнного стану.
- 9 листопада минулого року на сайті Київської міськради з’явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в центрі столиці. Однак у КМДА заявили, що схильні поставити ялинку, проте перед тим міська влада планувала порадитися з військовими.
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