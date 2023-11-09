У Києві встановлять головну ялинку України: стало відомо, де та чиїм коштом

Про це сайту "Вечірній Київ" повідомив Ігор Добруцький — голова компанії Folk Ukraine, яка зазвичай займається підготовкою до Нового року в Києві.

Ялинку встановлять коштом меценатів, а не з бюджету.

Наразі деталі щодо тематики оформлення святкової локації тримають у таємниці, їх має презентувати особисто мер столиці Віталій Кличко.

"Як і торік, на локації не буде фудкортів, а ялинка, її оздоблення, іграшки, а також генератор для освітлення будуть коштом меценатів. З державного і міського бюджету не витратять ані копійки", — зазначив Ігор Добруцький.

Минулого року ялинку на Софійській площі підсвітили 19 грудня, у День святого Миколая. Її прикрасили енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, що були під’єднані до генератора. Торік встановленню новорічної ялинки також передували запеклі дискусії щодо того, чи доречно це робити в умовах воєнного стану.