На створену Україною для родичів окупантів гарячу лінію у першу годину надійшло понад 100 звернень, - Геращенко

Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко.



"Перша година роботи гарячої лінії "Повернися живим з України" приголомшує! За одну годину надійшло понад 100 дзвінків від батьків військовослужбовців РФ: абсолютна більшість війни з Україною не хочуть і шоковані тим, що їхні діти опинилися в чужій країні", - написав Геращенко.



Радник міністра навів приклади звернень.



"Мама Єрьоменко Оксана з Краснодара шукає сина Єрьоменка Данила, 21.08.2001 року народження, контрактник, з Краснодара, служив у Криму, військова частина біля Сімферополя. Мама знає, що йде війна, хоче знайти сина та повернути додому. Дружина шукає Сизова Олександра Сергійовича, 02.03.1992 року народження, солдат, контрактник з 2017 року в/ч 54801 знаходиться в м. Ставрополь, знають, що Росія воює з Україною, вже поширюють інформацію, що треба забирати своїх чоловіків та синів, дуже бояться переслідувань. Батько (живе в Росії) та брат (живе в Таджикистані) шукають Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 року народження, солдат контрактник, військова частина знаходиться в селищі Калінінець Московської області, служить з 09.2021 року, знають, що Росія воює з Україною, не знали куди поїхав, не виходить на зв'язок, дуже хочуть повернути його, розповідають знайомим, де можуть бути їхні чоловіки та діти", - написав Геращенко.



Радник очільника МВС закликав максимально поширювати відео зі вбитими окупантами і знищеною російською технікою, додаючи посилання на гарячу лінію "Повернися живим з України".



"Чи то ще буде! Криком кричатимете, щоб війну зупинити! Репост і масовий спам електронних пшт росіян відео спаленої техніки, трупів, поранених і полонених. Плюс посилання на гарячу лінію "Повернися живим з України". Тотальна психологічна війна до нашої перемоги.



Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія зазнала втрат у понад 3 тис. вбитих і 200 полонених та що окупанти здаються самі.