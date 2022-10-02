На Сумщині біля телевежі підірвався автомобіль "Укртелекому". Водій загинув  

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі, який є на Сумщині одним із найбільш замінованих районів, на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком".

Як розповів Дмитро Живицький, авто з'їхало на узбіччя дороги біля телевежі. У ньому було четверо людей. На даний момент троє із них у лікарні. Водій від отриманих травм загинув на місці. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

На Сумщині, у Краснопільській громаді, підірвалась вантажівка фермера, який перевозив зібраний урожай. За кермом автівки був власник аграрної компанії Іван Дейнека

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