На Сумщині біля телевежі підірвався автомобіль "Укртелекому". Водій загинув
В Охтирському районі на Сумщині недільного ранку на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком"
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
2 жовтня о 8:45 в Охтирському районі, який є на Сумщині одним із найбільш замінованих районів, на ворожій міні підірвався автомобіль зв'язківців АТ "Укртелеком".
Як розповів Дмитро Живицький, авто з'їхало на узбіччя дороги біля телевежі. У ньому було четверо людей. На даний момент троє із них у лікарні. Водій від отриманих травм загинув на місці. Правоохоронці з'ясовують обставини події.
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