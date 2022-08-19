Перевозив урожай і підірвався на міні: на Сумщині загинув фермер Іван Дейнека

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, вантажний автомобіль ЗІЛ розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на узбіччя з дороги, проігнорувавши попереджувальні таблички "обережно міни". Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці.

"Це був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат районної ради. Голова асоціації фермерів та приватних земле­власників Сумської області. Чоловік перебував в машині сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай. Співчуття родині і громаді", - сказав очільник області.

За день, 18 серпня, на Сумщині російський агресор зі ствольної артилерії і мінометів обстріляв території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.

На Сумщині зранку 19 серпня російські окупанти обстріляли з мінометів Білопільську та Краснопільську громади.

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