Перевозив урожай і підірвався на міні: на Сумщині загинув фермер Іван Дейнека
На Сумщині, у Краснопільській громаді, підірвалась вантажівка фермера, який перевозив зібраний урожай. За кермом автівки був власник аграрної компанії Іван Дейнека
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, вантажний автомобіль ЗІЛ розминався із зустрічною автівкою та з'їхав на узбіччя з дороги, проігнорувавши попереджувальні таблички "обережно міни". Вантажівка вибухнула, водій загинув на місці.
"Це був Дейнека Іван Григорович, мешканець Краснопілля, місцевий фермер - власник аграрної компанії та депутат районної ради. Голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області. Чоловік перебував в машині сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай. Співчуття родині і громаді", - сказав очільник області.
- За день, 18 серпня, на Сумщині російський агресор зі ствольної артилерії і мінометів обстріляв території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.
- На Сумщині зранку 19 серпня російські окупанти обстріляли з мінометів Білопільську та Краснопільську громади.
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