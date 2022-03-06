На Сумщині можуть націоналізувати кар'єр, що належить Дерипасці, - голова ОВА

Про це у Telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Еспресо.TV.

"Глухівський кар’єр кварцитів можуть націоналізувати! Третього березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти "на користь держави Україна", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.

Власником "Глухівського кар’єру кварцитів" із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – "дочірня фірма" "Об’єднаної компанії "РусАл", контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці.

Нагадаємо, Олег Дерипаска є одним з найближчих до Путіна олігархів, який критикує війну в Україні та виступає за найшвидше її припинення. Також він попереджає про масштаби кризи, яку викличуть санкції на економіку РФ.

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