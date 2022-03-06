На Сумщині можуть націоналізувати кар'єр, що належить Дерипасці, - голова ОВА
Україна може націоналізувати Глухівський кар'єр кварцитів, який належить російському олігарху Олегу Дерипасці.
Про це у Telegram повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Еспресо.TV.
"Глухівський кар’єр кварцитів можуть націоналізувати! Третього березня народні депутати ухвалили закон, яким передбачено примусове вилучення майна, власниками якого є Російська Федерація та її резиденти "на користь держави Україна", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Глухівський кар’єр кварцитів видобуває унікальні високоякісні кварцити в Баницькому кар’єрі на Сумщині, які потім у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.
Власником "Глухівського кар’єру кварцитів" із 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це – "дочірня фірма" "Об’єднаної компанії "РусАл", контрольний пакет акцій якої належить російському олігарху Олегу Дерипасці.
- Нагадаємо, Олег Дерипаска є одним з найближчих до Путіна олігархів, який критикує війну в Україні та виступає за найшвидше її припинення. Також він попереджає про масштаби кризи, яку викличуть санкції на економіку РФ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.57
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе