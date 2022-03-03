Російський олігарх Дерипаска прогнозує трирічну жорстку кризу в РФ та пропонує перенести столицю до Сибіру

Про це пише НВ Бізнес.



"Я розумію це краще за інших. Коли люди вам кажуть: чи опустять залізну завісу, чи не опустять? Залізну завісу вже опустили. Криза мінімум року на три найжорстокіша", - сказав він на Красноярському економічному форумі.



Олігарх висловив думку, що потрібно буде заново відкривати цю завісу.



"Перший крок - це мир. Другий крок - чесно обговорити, де живемо, як живемо, на яких умовах, хто чим командує, які ризики несе, безумовно, важливо підняти населення. Я противник найжорстокішого фінансового пресингу, воно (населення, - ред.) ні в чому не винне", - сказав Дерипаска.

Він також заявив, що вже за три тижні буде зрозуміло, що сталося з держбанками внаслідок санкцій.

Крім того, олігарх закликав переорієнтуватися на відносини з Азією, аж до перенесення столиці до Сибіру: Новосибірську або Красноярську.

"Я завжди кажу: здається, це утопія, але навіщо нам столиця у Москві, якщо всі інтереси у нас в Азії? І інший час підльоту ракет, і решта буде по-іншому виглядати, якщо вона (столиця, - ред.) перебуватиме у Новосибірську, Красноярську", - сказав Дерипаска.

"Не готові зробити цей крок - давайте частину управління сюди (у Сибір, - ред.) передамо. Створюватимуться нові банки, нові фінансові інститути. Який сенс літати до Москви за простими речами?", - сказав він.



