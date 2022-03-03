Російський олігарх Дерипаска прогнозує трирічну жорстку кризу в РФ та пропонує перенести столицю до Сибіру
Російський олігарх Олег Дерипаска прогнозує, що на Росію чекає найжорстокіша криза мінімум на три роки через війну проти України
Про це пише НВ Бізнес.
"Я розумію це краще за інших. Коли люди вам кажуть: чи опустять залізну завісу, чи не опустять? Залізну завісу вже опустили. Криза мінімум року на три найжорстокіша", - сказав він на Красноярському економічному форумі.
Олігарх висловив думку, що потрібно буде заново відкривати цю завісу.
"Перший крок - це мир. Другий крок - чесно обговорити, де живемо, як живемо, на яких умовах, хто чим командує, які ризики несе, безумовно, важливо підняти населення. Я противник найжорстокішого фінансового пресингу, воно (населення, - ред.) ні в чому не винне", - сказав Дерипаска.
Він також заявив, що вже за три тижні буде зрозуміло, що сталося з держбанками внаслідок санкцій.
Крім того, олігарх закликав переорієнтуватися на відносини з Азією, аж до перенесення столиці до Сибіру: Новосибірську або Красноярську.
"Я завжди кажу: здається, це утопія, але навіщо нам столиця у Москві, якщо всі інтереси у нас в Азії? І інший час підльоту ракет, і решта буде по-іншому виглядати, якщо вона (столиця, - ред.) перебуватиме у Новосибірську, Красноярську", - сказав Дерипаска.
"Не готові зробити цей крок - давайте частину управління сюди (у Сибір, - ред.) передамо. Створюватимуться нові банки, нові фінансові інститути. Який сенс літати до Москви за простими речами?", - сказав він.
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