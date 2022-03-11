На Сумщині поліція і тероборона затримали 29 військових РФ

Про це повідомила поліція Сумщини.



Жителі Ромненського району біля одного із сіл помітили підозрілих осіб у військовій формі та звернулися до поліції й тероборони.



Було затримано 29 російських військових. Вони заявили, що йшли за мапою на кордон. Усіх затриманих передали до відповідних органів, де з'ясовуватимуть, за яких обставин ті опинилися в Ромненському районі.



"Вони будуть відповідати за кожен вчинений злочин проти нашої країни та українського народу", - наголосили в поліції.

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