На Сумщині поліція і тероборона затримали 29 військових РФ
11 березня в Ромненському районі Сумщини поліція й тероборона затримала 29 російських військових
Про це повідомила поліція Сумщини.
Жителі Ромненського району біля одного із сіл помітили підозрілих осіб у військовій формі та звернулися до поліції й тероборони.
Було затримано 29 російських військових. Вони заявили, що йшли за мапою на кордон. Усіх затриманих передали до відповідних органів, де з'ясовуватимуть, за яких обставин ті опинилися в Ромненському районі.
"Вони будуть відповідати за кожен вчинений злочин проти нашої країни та українського народу", - наголосили в поліції.
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