Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні на Сумщині охоронці кордону знешкодили ударний дрон ворога з вибухівкою. Прикордонники помітили наближення ворожого коптера та прицільним вогнем зі стрілецької зброї вразили повітряну ціль.

Схоже, що за задумом російських загарбників, дрон мав скинути на захисників України потужний вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні.

На місці падіння залишилася вирва, а від безпілотника майже нічого не залишилося, додали прикордонники.

Близько 23:00 28 червня на Сумщині росіяни 40 разів обстріляли з гранатометів Великописарівську громаду.

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