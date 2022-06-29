На Сумщині прикордонники збили російський ударний дрон з вибухівкою
29 червня прикордонники на Сумщині збили ворожий ударний дрон з вибухівкою
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"Сьогодні на Сумщині охоронці кордону знешкодили ударний дрон ворога з вибухівкою. Прикордонники помітили наближення ворожого коптера та прицільним вогнем зі стрілецької зброї вразили повітряну ціль.
Схоже, що за задумом російських загарбників, дрон мав скинути на захисників України потужний вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні.
На місці падіння залишилася вирва, а від безпілотника майже нічого не залишилося, додали прикордонники.
- Близько 23:00 28 червня на Сумщині росіяни 40 разів обстріляли з гранатометів Великописарівську громаду.
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