Про це повідомляє МВС України.

Стало відомо, що близько 12:00 російські війська обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області. Обстріл вівся з боку російського пункту пропуску «Троєбортне».

Попередньо інформації про постраждалих немає.

Як повідомляє МВС, унаслідок влучання ворожих боєприпасів було зруйновано приміщення ДПСУ, яке було побудоване у 2015 році та раніше використовувалося у якості тимчасового місця утримання незаконних мігрантів.

На момент повномасштабного вторгнення РФ приміщення не використовувалося.

Нагадаємо, 7 червня російські окупаційні війська обстріляли зі своєї території Шосткинський район Сумщини

Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів і, ймовірно, із САУ. А вночі на 7 червня обстріляли з артилерії Середину-Буда на Сумщині. Пошкоджено щонайменше 6 будинків.

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