На Сумщині росіяни обстріляли прикордонне село: зруйнувано приміщення ДПСУ
Два ворожих снаряди влучили у приміщення, що раніше використовувалось у якості тимчасового ізолятора для незаконних мігрантів
Про це повідомляє МВС України.
Стало відомо, що близько 12:00 російські війська обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області. Обстріл вівся з боку російського пункту пропуску «Троєбортне».
Попередньо інформації про постраждалих немає.
Як повідомляє МВС, унаслідок влучання ворожих боєприпасів було зруйновано приміщення ДПСУ, яке було побудоване у 2015 році та раніше використовувалося у якості тимчасового місця утримання незаконних мігрантів.
На момент повномасштабного вторгнення РФ приміщення не використовувалося.
- Нагадаємо, 7 червня російські окупаційні війська обстріляли зі своєї території Шосткинський район Сумщини
- Ввечері 6 червня російські загарбники завдали по Сумській області близько 40 ударів з мінометів і, ймовірно, із САУ. А вночі на 7 червня обстріляли з артилерії Середину-Буда на Сумщині. Пошкоджено щонайменше 6 будинків.
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