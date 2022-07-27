На Сумщині росіяни вгатили по Шалигінській громаді: 18 "прильотів"
Російські окупанти на Сумщині близько 21:30 26 липня обстріляли Шалигінську громаду із гранатометів
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Вчора, близько 21:30 росіяни обстріляли з гранатометів Шалигінську громаду. 18 прильотів, без втрат та руйнувань", - написав він.
Ніч на 27 липня була спокійною.
- 24 липня було понад 30 "прильотів" по Хотінській, Буринській і Білопільській громадах Сумщини.
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