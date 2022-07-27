Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Вчора, близько 21:30 росіяни обстріляли з гранатометів Шалигінську громаду. 18 прильотів, без втрат та руйнувань", - написав він.

Ніч на 27 липня була спокійною.

24 липня було понад 30 "прильотів" по Хотінській, Буринській і Білопільській громадах Сумщини.

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