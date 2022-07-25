Впродовж дня по Сумщині було понад 30 прильотів, - ОВА
У неділю, 24 липня, зафіксували понад 30 "прильотів" по Хотінській, Буринській та Білопільській громадах Сумщини
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами, близько 11:00 росіяни обстріляли Хотінську громаду.
"Відбувався артилерійський обстріл з території РФ − 10 "приходів", - сказав він.
Близько 17:00 окупанти зі ствольної артилерії здійснили понад 14 "прильотів" по Буринській громаді.
"Також росіяни били з мінометів по Білопільській громаді − 9 "приходів", - додав очільник області.
Дмитро Живицький повідомив, що в усіх випадках обійшлося без втрат та руйнувань.
- На Донеччині 24 липня росіяни зруйнували дві школи, обстріляли дитсадок, приватні будинки й господарські споруди.
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