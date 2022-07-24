Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"Ще дві школи зруйнували російські окупанти на Донеччині сьогодні зранку - у Костянтинівці і Бахмуті. Крім того, у Новодмитрівці від рашистського вогню постраждав дитячий садок", - наголосив він.

Близько 5:00 росіяни завдали ракетного удару по околицях Курахівської громади та зруйнували приватний будинок.

Також тривають обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти. Унаслідок цього зазнали пошкоджень приватні будинки та господарські об'єкти.

Про постраждалих станом на 10:00 24 липня інформація не надходила.

23 липня на Донеччині окупанти вбили двох мирних жителів, ще двох поранили.

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