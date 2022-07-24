Окупанти вбили двох мирних жителів на Донеччині, – голова ОВА
Ще дві особи внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення
Про це повідомив в ТГ-каналі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
В суботу, 23 липня російські війська вбили ще двох мирних мешканців Донеччини. Одна людина загинула в Авдіївці, ще одна в Торецьку. Двох осіб поранено.
Водночас, встановлюється кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Додамо, за 22 липня на Донеччині росіяни зруйнували 52 цивільні об'єкти й поранили 9 мирних мешканців.
- 22 липня Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська касетними боєприпасами.
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