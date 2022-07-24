Про це повідомив в ТГ-каналі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

В суботу, 23 липня російські війська вбили ще двох мирних мешканців Донеччини. Одна людина загинула в Авдіївці, ще одна в Торецьку. Двох осіб поранено.

Водночас, встановлюється кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Додамо, за 22 липня на Донеччині росіяни зруйнували 52 цивільні об'єкти й поранили 9 мирних мешканців.

22 липня Росія обстріляла житлові квартали Слов'янська касетними боєприпасами.