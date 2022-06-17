Про це повідомляє Служба безпеки України.

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента спецслужб РФ, який проводив у Сумській області розвідувально-підривну діяльність та передавав окупантам інформацію про розміщення, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у районах прикордоння.

Стало відомо, що затриманий мешканець Сум був завербований представником російських спецслужб. За завданням росіян, агент здійснював фото- і відеофіксацію розміщення оборонних об’єктів та руху української військової техніки.

Одержані матеріали з прив’язкою до місцевості молодик надсилав своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Розслідування триває.

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