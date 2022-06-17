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На Сумщині СБУ затримала агента РФ, який розвідував позиції ЗСУ

17 червня, 2022 п'ятниця
11:03
Кримінал Служба безпеки України СБУ

Зловмисник надсилав ворогу інформацію щодо позицій підрозділів ЗСУ поблизу російського кордону

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента спецслужб РФ, який проводив у Сумській області розвідувально-підривну діяльність та передавав окупантам інформацію про розміщення, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у районах прикордоння.

Стало відомо, що затриманий мешканець Сум був завербований представником російських спецслужб. За завданням росіян, агент здійснював фото- і відеофіксацію розміщення оборонних об’єктів та руху української військової техніки.

Одержані матеріали з прив’язкою до місцевості молодик надсилав своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Розслідування триває.

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