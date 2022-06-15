СБУ викрила київську фармкомпанію, яка перерахувала терористам "ДНР" близько 8 млн грн
Злочинну схему організували двоє керівників підприємства, які "перереєстрували" заклади в окупованому Донецьку, аби вести незаконну діяльність
Про це інформує Служба Безпеки України.
У ході контррозвідувальної операції у Києві СБУ викрила фармкомпанію, яка фінансувала терористів "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку. Зазначається, що комерційна структура перерахувала до "бюджету" псевдореспубліки майже 8 млн грн.
Як передає СБУ, кошти надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати "податків" від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО.
Гроші терористи так званої ДНР використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.
За даними СБУ, до злочинної діяльності причетні двоє керівників підприємства, які володіли понад 50 аптечними закладами у тимчасово окупованому Донецьку. Аби вести незаконний бізнес, підприємці здійснили "перереєстрацію" торговельних точок.
У столичному офісі організаторів злочинної схеми підрозділи СБУ виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій ДНР.
Наразі обом правопорушникам повідомлено про підозру.
- Нагадаємо, у Києві СБУ викрила IT-компанію, що розробляла програмне забезпечення для окупантів і "збагатила" "Л/ДНР" на понад 10 млн грн
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