Про це інформує Служба Безпеки України.



У ході контррозвідувальної операції у Києві СБУ викрила фармкомпанію, яка фінансувала терористів "ДНР" через аптечний бізнес у Донецьку. Зазначається, що комерційна структура перерахувала до "бюджету" псевдореспубліки майже 8 млн грн.



Як передає СБУ, кошти надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати "податків" від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО.



Гроші терористи так званої ДНР використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії РФ проти України.



За даними СБУ, до злочинної діяльності причетні двоє керівників підприємства, які володіли понад 50 аптечними закладами у тимчасово окупованому Донецьку. Аби вести незаконний бізнес, підприємці здійснили "перереєстрацію" торговельних точок.



У столичному офісі організаторів злочинної схеми підрозділи СБУ виявили докази фінансово-господарської діяльності у так званій ДНР.



Наразі обом правопорушникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, у Києві СБУ викрила IT-компанію, що розробляла програмне забезпечення для окупантів і "збагатила" "Л/ДНР" на понад 10 млн грн