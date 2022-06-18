На Сумщині скоротять час комендантської години
З 20 червня в Сумській області комендантська година діятиме з 23:00 до 4:00
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.
"Комендантська година триватиме з 23:00 до 4:00 ранку. Зміни діятимуть з понеділка, 20 червня", - написав він.
Живицький закликав дотримуватися правил та не виходити на вулицю під час комендантської години.
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