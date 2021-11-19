На Сумщині стався розлив нафти через аварію на нафтопроводі
Державної екологічна інспекція зафіксувала, що у п'ятницю, 19 листопада, на Сумщині стався розлив нафти внаслідок аварії на нафтопроводі. Орієнтовна площа забруднення - 210 м²
Про це Держекоінспекція повідомляє у Telegram.
Розлив стався внаслідок розгерметизації нафтопроводу Лутище-Качанівка. Витік охопив ділянку зораного поля площею 210 м².
На місці аварії працюють фахівці профспілкової організації нафтогазовидобуваного управління "Охтирконафтогаз" для встановлення її обставин.
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