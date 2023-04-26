На Сумщині внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Є поранені
У середу, 26 квітня, російський агресор обстріляв 5 прикордонних громад Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Терористи завдали ударів по території Білопільської, Есманської, Юнаківської, Шалигинської та Середино-Будської громад. РФ використала міномети, артилерію та ГС. Відомо про 100 прильотів.
Російський гелікоптер випустив 4 некеровані ракети по населеному пункті Середино-Буда. Внаслідок цього пошкоджено чотири житлові будинки.
В Есманській громаді пошкоджено житловий будинок та надвірні будови після ударів з міномета.
На Юнаківську громаду терористи скинули 18 мін. Поранень зазнали двоє жителів села Басівка. Поранених доставлено до лікарні.
"Крім того, на території громади підірвався на мінітрактор. Внаслідок вибуху у тракторі пошкоджено обладнання та вибито шибки. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав", - розповіли в ОВА.
Житлові будинки також були пошкоджені у Шалигинській громаді.
- 26 квітня війська Росії гатили по місту Дружківка Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та ракетами С-300, поранено трьох правоохоронців.
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