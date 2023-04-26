На Сумщині внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Є поранені

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Терористи завдали ударів по території Білопільської, Есманської, Юнаківської, Шалигинської та Середино-Будської громад. РФ використала міномети, артилерію та ГС. Відомо про 100 прильотів.

Російський гелікоптер випустив 4 некеровані ракети по населеному пункті Середино-Буда. Внаслідок цього пошкоджено чотири житлові будинки.

В Есманській громаді пошкоджено житловий будинок та надвірні будови після ударів з міномета.

На Юнаківську громаду терористи скинули 18 мін. Поранень зазнали двоє жителів села Басівка. Поранених доставлено до лікарні.

"Крім того, на території громади підірвався на мінітрактор. Внаслідок вибуху у тракторі пошкоджено обладнання та вибито шибки. Тракторист тілесних ушкоджень не отримав", - розповіли в ОВА.

Житлові будинки також були пошкоджені у Шалигинській громаді.