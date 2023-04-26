Про це інформує поліція Донецької області.

"Окупанти двічі обстріляли місто. Вночі поцілили двома ракетами С-300, а вдень накрили з РСЗВ "Смерч". Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та адмінбудівля поліції.

Поранено трьох правоохоронців. Постраждалих серед цивільного населення попередньо немає", - пише пресслужба.

Повідомляється, що перша атака відбулася о 02:00, наступна близько 13:00.

Унаслідок російського обстрілу травмовано двох чергових інспекторів і слідчого віком від 22 до 34 років, які перебували на роботі. Поліціянтам надали допомогу, двох ушпиталили.

Відомо про пошкодження чотирьох багатоквартирних і восьми приватних домівок.

Пошкодження зазнав і відділок поліції Дружківки, там сталося часткове обрушення фасаду, вибито вікна, посічено стіни.