У Дружківці на Донеччині російська армія поцілила у відділок поліції, є поранені
Війська Росії гатили по місту Дружківка Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та ракетами С-300, поранено трьох правоохоронців
Про це інформує поліція Донецької області.
"Окупанти двічі обстріляли місто. Вночі поцілили двома ракетами С-300, а вдень накрили з РСЗВ "Смерч". Пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та адмінбудівля поліції.
Поранено трьох правоохоронців. Постраждалих серед цивільного населення попередньо немає", - пише пресслужба.
Повідомляється, що перша атака відбулася о 02:00, наступна близько 13:00.
Унаслідок російського обстрілу травмовано двох чергових інспекторів і слідчого віком від 22 до 34 років, які перебували на роботі. Поліціянтам надали допомогу, двох ушпиталили.
Відомо про пошкодження чотирьох багатоквартирних і восьми приватних домівок.
Пошкодження зазнав і відділок поліції Дружківки, там сталося часткове обрушення фасаду, вибито вікна, посічено стіни.
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