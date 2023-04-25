Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Сьогодні ситуація в Авдіївці більш-менш спокійна. Звичайно є обстріли. Однак ніч пройшла майже тихо. Вчорашній же день був дуже напружений. Росіяни понад 30 разів обстріляли місто та не менше 300 разів - позиції української армії. Обстрілюють росіяни з усього, що мають у наявності на цьому напрямку", - розповів Барабаш.

Очільник Авдіївської ВЦА наголосив, що ситуація напружена, однак повністю контрольована.

"Також вчора було 4 авіаудари по Авдіївці. Росіяни застосовують артилерію, авіацію та різні види РСЗВ. На щастя, за вчора обійшлось без жертв. Сьогодні трішки менше обстрілюють місто, проте ми розуміємо, що ще не кінець дня. Загалом ситуація напружена, але контрольована", - додав він.