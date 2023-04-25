Російська армія за добу вбила двох жителів Донеччини, 13 поранені

Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у telegram.

"За 24 квітня росіяни вбили двох жителів Донеччини — у Шахтарському. Ще 13 людей в області дістали поранення", - зазначив він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, підкреслив Кириленко.

Повідомляється також, що на Волноваському напрямку росіяни 5 разів обстріляли Новоукраїнку і 3 рази — Пречистівку. Ніхто не постраждав.

"На Донецькому напрямку відбулося 6 обстрілів Курахівської громади — пошкоджено школу, 2-поверхівку та 15 приватних будинків. У Новобахмутівці Очеретинської громади пошкоджено будинок. Авдіївка протягом вечора зазнала обстрілів з артилерії та Градів — пошкоджено будинки на 5 вулицях", - йдеться у дописі.

На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Нью-Йорку, пошкоджено школу у Часовоярській громаді. Зазначається, що під обстріли потрапили околиці Іллінівської громади.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Лиманській громаді: у Ямполі та Торському.