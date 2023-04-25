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Російська армія за добу вбила двох жителів Донеччини, 13 поранені

25 квітня, 2023 вiвторок
09:47
Війна з Росією Російська армія за добу вбила двох жителів Донеччини

Минулої доби, 24 квітня, російська армія вбила двох жителів Донецької області, ще 13 людей дістали поранення

Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив у telegram.

"За 24 квітня росіяни вбили двох жителів Донеччини — у Шахтарському. Ще 13 людей в області дістали поранення", - зазначив він.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, підкреслив Кириленко.

Повідомляється також, що на Волноваському напрямку росіяни 5 разів обстріляли Новоукраїнку і 3 рази — Пречистівку. Ніхто не постраждав.

"На Донецькому напрямку відбулося 6 обстрілів Курахівської громади — пошкоджено школу, 2-поверхівку та 15 приватних будинків. У Новобахмутівці Очеретинської громади пошкоджено будинок. Авдіївка протягом вечора зазнала обстрілів з артилерії та Градів — пошкоджено будинки на 5 вулицях", - йдеться у дописі.

На Горлівському напрямку 3 людини поранено у Нью-Йорку, пошкоджено школу у Часовоярській громаді. Зазначається, що під обстріли потрапили околиці Іллінівської громади.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 2 будинки у Лиманській громаді: у Ямполі та Торському.

  • 25 квітня повідомлялося, що ворог зосереджений на наступі по Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на Куп'янському - укріплює позиції.
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
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