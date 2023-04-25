Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Ворог зосереджений на наступі по Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на Куп'янському - укріплює позиції

Ворог зосереджений на наступі по Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на Куп'янському - укріплює позиції

25 квітня, 2023 вiвторок
06:48
Війна з Росією окупанти оркі русня

Попри зосереджені зусилля РФ на введенні наступу по Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, ЗСУ 24 квітня вдалося відбити 43 атаки й уразити: ЗРК, станції РЕБ та місця скупчення російських військ

Про це у ранковому зведенні 25 квітня звітує Генштаб ЗСУ.

"Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках", - йдеться у повідомленні. 

Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. 

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

ЗСУ збили 10 дронів, а також уразили 2 станції РЕБ і ЗРК армійців РФ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також 3 ударів по зенітно-ракетних комплексах.

Окрім того, українські захисники збили 10 ворожих БПЛА різних типів.

Натомість підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Росія завдала 6 ракетних та 62 авіаційних ударів по Україні протягом доби

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

24 квітня ворожі війська завдали 6 ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснили 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби здійснив обстріли населених пунктів Клюси, Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка, Кучерівка, Шалигіне, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине, Могриця, Попівка Сумської області, а також Окіп, Малі Проходи, Стрілеча, Нескучне, Гатище, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках. 

Артилерійських та мінометних обстрілів РФ зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Масютівка, Кислівка Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Лиманському напрямку загарбники наступальних дій не проводили. 

Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. 

До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку армія РФ вела наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове, Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мала. 

Здійснила обстріли населених пунктів. Це, зокрема, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Тоненьке, Ласточкине, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби захисники України відбили атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки. 

Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Комар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.

Водночас здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Оріхів Запорізької області; Іванівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

У Хрустальному на Луганщині загарбники розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні

Для надання медичної допомоги своїм пораненим, російські загарбники продовжують активно використовувати медичні заклади населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області.

Зокрема, у місті Хрустальний, окупанти розгорнули військовий шпиталь на території міської лікарні.

  • Раніше повідомлялося, що у Голубівці на Луганщині окупанти переобладнали місцеву школу під медпункт.

 

Росія
Нью-Йорк
російська армія
Луганщина
Сумщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Красногорівка
Запорізька область
Бахмут
Макіївка
Харківщина
Військові новини
Бєлгород
ракетний удар
Читайте також:
23 квітня, 2023 неділя
Лавров не просто так "десантувався" у Бразилії, – Клімкін
24 квітня, 2023 понедiлок
У Севастополі пролунали вибухи, окупаційна влада каже про атаку надводних безпілотників. У ЗСУ прокоментували
Виталий Портников
23 квітня, 2023 неділя
Ярослав Качинський заковтнув наживку Путіна, - Портников
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.29
  • EUR
    Купівля 41.05
    Продаж 41.91
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
25 квітня
08:22
У Волгоградській області розбився вертоліт санавіації РФ
У Волгоградській області розбився вертоліт санавіації РФ, пілот загинув
08:15
ЗСУ, контрнаступ
Росія за добу війни втратила 690 військових, 12 бронемашин та 2 засоби ППО
08:05
OPINION
Карл Волох
Членство у НАТО нам не світить
07:51
російські військові окупанти
За минулу добу російська армія обстріляла Херсонщину 61 раз, 4 людини поранені
07:43
OPINION
Микола Княжицький
Офіс президента призначив "смотрящих" за ЗСУ?
07:43
Крим
Окупанти у Криму провели рейди з пошуку партизанів
07:30
ПВК Вагнера
Штати глибоко занепокоєні діями групи ПВК Вагнера у Судані, - Блінкен
07:17
Південна Корея
Економіка Південної Кореї наблизилась до рецесії
06:29
Японія
Японія евакуювала своїх громадян із Судану
06:09
санкції проти Росії
Євросоюз та Японія не погодились з планом США про заборону майже всього експорту до Росії, - FT
05:58
Австралія
Австралія проведе масштабну реформу збройних сил "з урахуванням сучасних викликів і загроз безпеці"
05:41
Джейк Салліван
У Білому домі відреагували на заклики республіканців припинити допомогу Україні
05:30
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
Пригожин конкурує з іншими ПВК і проводить кампанії з їх дискредитації, - ISW
05:02
Уряд Іспанії виділив додаткові €8 млрд на оборону
04:34
землетрус
Біля острова Суматра в Індонезії стався землетрус, магнітудою 7,3
04:06
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН передав Путіну лист з пропозиціями щодо зернової угоди
03:38
США допомога
Росія може піти у наступ, тому США посилюють забезпечення ЗСУ, - Білий дім
03:10
Судан
Держдеп США повідомив про домовленості щодо тимчасового припинення вогню у Судані
02:42
експорт продовольства зерно порт
Укрзалізниця відновила транзит сільгосппродукції з України територією Польщі
02:14
танк Аbrams M1
У США заявили, що на одних танках Abrams навчатимуть ЗСУ, а інші прибудуть на фронт до кінця року
01:46
Пожежа на мисі Фіолент у Севастополі
РФ звинуватила Україну в атаках на Севастополь і порушенні зернової угоди
01:19
папа Франциск
Шмигаль 27 квітня зустрінеться з Папою Франциском, напередодні візиту понтифіка в Угорщину
00:58
РФ обстріляла прикордоння Сумщини та Чернігівщини зі ствольної артилерії та мінометів
00:54
Гітанас Науседа
Ми довго вагалися, зараз маємо перетнути всі "червоні лінії" у військовій допомозі України, - президент Литви Науседа
00:27
ЗСУ гармата
Знищено до 22 одиниць техніки: йде зачистка передової смуги лівого берега Дніпра, - Гуменюк
2023, понедiлок
24 квітня
23:51
Окупанти, Херсон, Херсонщина
Партизани на Херсонщині підірвали блокпост росіян, загинув загін росгвардійців
23:32
НАТО
"У відповідь на агресивність РФ Альянс зосередився на обороні": голови генштабів НАТО зберуться у Брюсселі
22:43
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Білий дім про вступ України в НАТО: ми віримо в політику відкритих дверей і не заважали би переговорам країни з Альянсом
22:10
Жозеп Боррель
Боррель закликав представників Китаю та Бразилії відвідати Україну, перш ніж пропонувати перемир'я
21:35
обстріл Запоріжжя
Росіяни обстріляли Запорізьку область, поранено жінку
21:32
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Важкі бої у Бахмуті та чому Чорноморський флот РФ втрачає потенціал. Колонка Сергія Згурця
21:28
Володимир Зеленський
"Є рішення по відновленню енергетики після ударів РФ": Зеленський провів нараду щодо ситуації на Житомирщині
21:00
Огляд
світ, міжнародний огляд
Київ стримував удари по Москві, США бояться невдалого контрнаступу ЗСУ, посол Китаю обурив Європу. Світові ЗМІ про Україну 24 квітня
20:18
Шахед
Повітряні сили збили 9 ворожих безпілотників
20:16
Ексклюзив
Гауляйтер Євген Балицький
Колаборант Балицький зобов'язався на 100% паспортизувати жителів тимчасово окупованої території до 9 травня, - депутат Запорізької облради Лишенко
20:02
Усі 27 послів ЄС у спільній заяві засудили війну РФ в Україні й закликали Росію вивести свої війська
20:01
OPINION
Оксана Забужко, українська письменниця
"Люди бідкаються". І кіно — теж бідкається
19:57
Росіяни обстріляла Дніпропетровщину з дронів та артилерії: пошкоджено будинки
19:19
Єрусалим
У центрі Єрусалима стався теракт, 5 людей поранені, нападника застрелили
19:14
Оновлено
Кая Каллас та Володимир Зеленський
Підтримка України на шляху до ЄС і НАТО, притягнення РФ до відповідальності за злочини: Зеленський і Каллас підписали спільну декларацію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV