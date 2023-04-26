Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Уночі окупанти завдали ракетного удару по Дружківці, пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю. Двічі під атакою буди також Пречистівка та Новоукраїнка.

"На Донецькому напрямку пошкоджено 8 будинків у Новогродівці. Протягом ночі відбувалися постійні обстріли Мар'їнки. Один раз під вогонь потрапила Курахівка. Вночі росіяни активно били по Авдіївці: 4 рази ракетами і 3 рази артилерією", - зазначили в ОВА.

Тричі під ворожими атаками опинилася Костянтинівка, пошкоджено 7 будинків. Також зафіксовано обстріли околиць Часовоярської, Соледарської та Іллінівської громад.

"На Лисичанському напрямку повністю зруйновано будинок у Сіверську, ще декілька — пошкоджені частково. Протягом доби відбувалися обстріли Званівки та Переїзного", - додали в адміністрації.