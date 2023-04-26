Обстріли Донеччини: росіяни завдали ракетного удару по Дружківці, в області пошкоджено близько двох десятків будинків
Упродовж 25 квітня російська армія обстрілювала Донеччину, РФ завдала ракетного удару по Дружківці, пошкоджено понад 16 будинків та адмінбудівлю
Про це поінформував голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Уночі окупанти завдали ракетного удару по Дружківці, пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю. Двічі під атакою буди також Пречистівка та Новоукраїнка.
"На Донецькому напрямку пошкоджено 8 будинків у Новогродівці. Протягом ночі відбувалися постійні обстріли Мар'їнки. Один раз під вогонь потрапила Курахівка. Вночі росіяни активно били по Авдіївці: 4 рази ракетами і 3 рази артилерією", - зазначили в ОВА.
Тричі під ворожими атаками опинилася Костянтинівка, пошкоджено 7 будинків. Також зафіксовано обстріли околиць Часовоярської, Соледарської та Іллінівської громад.
"На Лисичанському напрямку повністю зруйновано будинок у Сіверську, ще декілька — пошкоджені частково. Протягом доби відбувалися обстріли Званівки та Переїзного", - додали в адміністрації.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що росіяни завдали 13 авіаційних і 3 ракетних удари по Україні протягом доби.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.39
Купівля 37.39Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе