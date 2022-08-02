На Сумщині впродовж доби росіяни обстріляли три громади, минулося без жертв
Ворог 1 серпня тричі обстріляв Сумщину, було 16 прильотів, однак минулося без жертв та руйнувань
Про це у телеграм повідомив голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький.
"Близько 12.00 був артилерійський обстріл Білопільщини, після 14.00 - мінометний обстріл Хотінської громади, з 18:20 до 19:30 − артилерійський обстріл Есманської громади, - йдеться у повідомленні.
- Зранку 1 серпня стало відомо, що на Сумщині затримали двох російських агентів, які збирали розвіддані про ЗСУ для подальшої передачі ДРГ.
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