На Сумщині впродовж доби росіяни обстріляли три громади, минулося без жертв

Про це у телеграм повідомив голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький.

"Близько 12.00 був артилерійський обстріл Білопільщини, після 14.00 - мінометний обстріл Хотінської громади, з 18:20 до 19:30 − артилерійський обстріл Есманської громади, - йдеться у повідомленні.

Зранку 1 серпня стало відомо, що на Сумщині затримали двох російських агентів, які збирали розвіддані про ЗСУ для подальшої передачі ДРГ.

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