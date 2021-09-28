На Сумщині загинув військовослужбовець артилерійського підрозділу, - Кролевецька міськрада

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Кролевецької міської ради.



"Під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону (В/Ч А1476) загинув старший солдат Квокша В'ячеслав Володимирович, який опинився між двома транспортними засобами, та отримав травми не сумісні з життям", - йдеться у повідомленні.



В'ячеслав Квокша 1996 року народження проживав разом з батьками у селі Буйвалове. У 2017 році був призваний на строкову військову службу, а потім пішов на службу за контрактом.

