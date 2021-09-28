На Сумщині загинув військовослужбовець артилерійського підрозділу, - Кролевецька міськрада
У понеділок, 27 вересня, на Сумщині загинув старший солдат військової частини А1476 Квокша В'ячеслав Володимирович
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Кролевецької міської ради.
"Під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону (В/Ч А1476) загинув старший солдат Квокша В'ячеслав Володимирович, який опинився між двома транспортними засобами, та отримав травми не сумісні з життям", - йдеться у повідомленні.
В'ячеслав Квокша 1996 року народження проживав разом з батьками у селі Буйвалове. У 2017 році був призваний на строкову військову службу, а потім пішов на службу за контрактом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.73
-
EUR
Купівля 30.88Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе