На Сумщині запровадили додаткові обмеження до завершення воєнного стану, – Держприкордонна служба

Про це повідомила Державна прикордонна служба у Телеграм.



До закінчення воєнного стану, в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського прикордонних районів Сумської області (до 20 км від кордону) вводиться ряд заборон.



Зокрема, забороняється пересування осіб та транспортних засобів, ходити до лісових масивів та лісосмуг.



Також не можна проводити роботи поза населеними пунктами з 21:00 до 7:00.



Заброняється використовувати будь-які літальні апарати та носити військову форму цивільним.



Крім того, заборона діє на "рідного роду відпочинок", полювання та рибальство.

Нагадаємо, 8 квітня Сумщину було звільнено від російських військ, проводиться розмінування території.