На Сумщині засіяли 92% посівних площ - вдвічі більше, ніж розраховували
Під час посівної на Сумщині аграріям вдалося засіяти 92% землі, попри те, що передбачалося осягнути лише 45% посівних площ
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пряму мову голови Сумської ОВА Дмитра Живицького під час етеру Телемарафону.
Стало відомо, що в Сумській області аграріям вдалося засіяти 92% земельних площ. Як зазначає Живицький, попередньо аграрії розраховували, що після деокупації Сумщини вдасться засіяти лише 45%.
Живицький також наголосив на ефективній співпраці агровиробників, військових та прикордонників, без яких такий результат був би неможливим. Крім того, за його словами, банки підтримували аграріїв кредитними коштами, а виробники нафтопродуктів, своєю чергою, забезпечували техніку паливом.
"Для прикордонної області з 564 км спільного кордону з агресором вважаю це хорошим результатом, — підсумовує очільник ОВА.
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