Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пряму мову голови Сумської ОВА Дмитра Живицького під час етеру Телемарафону.

Стало відомо, що в Сумській області аграріям вдалося засіяти 92% земельних площ. Як зазначає Живицький, попередньо аграрії розраховували, що після деокупації Сумщини вдасться засіяти лише 45%.

Живицький також наголосив на ефективній співпраці агровиробників, військових та прикордонників, без яких такий результат був би неможливим. Крім того, за його словами, банки підтримували аграріїв кредитними коштами, а виробники нафтопродуктів, своєю чергою, забезпечували техніку паливом.

"Для прикордонної області з 564 км спільного кордону з агресором вважаю це хорошим результатом, — підсумовує очільник ОВА.

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