Окупанти знищили та пограбували фермерські господарства в одній з громад Харківщини: посівної не буде

Про це повідомив голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко у Facebook.



Посівної у Дергачівській громаді не буде.



"Окупанти продовжують активно обстрілювати місто Дергачі, селища і села нашої громади. Особливо значні руйнування від обстрілів, окрім міста, є у Прудянці, Слатине, Руській Лозовій та деяких інших селах, де знищено багато приватних будинків, магазинів, підприємств тощо. Також, на жаль, я змушений констатувати, що посівної кампанії цього року не буде, бо фермерські господарства або знищені, або пограбовані окупантами, а посівні площі засіяні мінами та снарядами", - написав Задоренко.



У громаді немає газопостачання.

5 травня ЗСУ перейшли до контрнаступальних дій на Харківському та Ізюмському напрямках, а російські окупанти зосереджують зусилля на Луганському напрямку.

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