Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Земля промерзає, що дає можливість ЗСУ переміщуватися більш активно. На Сватівському напрямку триває робота щодо просування вперед та формування вигідних позицій для розвитку контрнаступальних дій ЗСУ. Зараз українським захисникам вдається здобувати локальні перемоги, щоб сформувати загальний задум", - зазначив Федоренко.

За словами бійця, ЗСУ не будуть знижувати темп у зимовий період. Є ресурс та підготовка особового складу.

"Жодна позиція ЗСУ на Сватівському напрямку не була залишена. Поза Сватовим противник будує другу лінію оборони, бетонуючи її. Тому що у російського керівництва є розуміння, що Сватове буде деокуповано й невдовзі там замайорить український стяг", - наголосив Федоренко.

Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через тривалий штурм Бахмута техніка РФ виснажується, а військо деградує.

Російська армія хоче захопити Бахмут Донецької області не тому, що він має стратегічне значення, а тому що в цьому є певний символізм

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