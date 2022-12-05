"Не має стратегічного значення": Командувач Сухопутних військ пояснив, для чого росіянам Бахмут
Російська армія хоче захопити Бахмут Донецької області не тому, що він має стратегічне значення, а тому що в цьому є певний символізм
Про це в ефірі телемарафону 5 грудня сказав командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський, передає "Радіо Свобода".
"У військовому плані Бахмут не має стратегічного значення. Але поруч із цим він має значення психологічне. Тому що після низки втрат, які ворог поніс в Херсоні, Херсонській області, а перед цим це була Харківська область, для нього це буде символічно. Тому він намагається у будь-який спосіб оволодіти цим містом, прорвати оборону і таким чином мотивувати свій особовий склад, підняти рівень його морально-психологічного стану", – пояснив він.
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: https://bilopillia.city
За словами генерал-полковника, окупанти не полишають спроб захопити місто протягом кількох місяців, але значних успіхів у цьому вони так і не досягли.
"Призначалось уже шість чи сім термінів, коли вони мали оволодіти цим містом, але кожного разу наші воїни своєю героїчною працею зривали його плани. І за весь цей час він (противник, - ред.) просунувся максимум до 5 кілометрів", – зазначив командувач Сухопутних військ.
- Інститут вивчення війни дійшов висновку, що через тривалий штурм Бахмута техніка РФ виснажується, а військо деградує.
- 1 грудня військовий аналітик Гетьман заявив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ вдається сковувати ворожу силу, яка зазнає колосальних втрат.
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