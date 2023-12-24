На Таврійському напрямку росіяни 916 разів обстріляли з артилерії українські позиції

Про це повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"В операційній зоні ОСУВ Таврія ворог завдав 7 авіаударів, провів 51 бойове зіткнення та здійснив 916 артобстрілів", - написав він.

За його словами, українські військові стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.Загальні втрати окупантів склали 366 осіб.

ЗСУ знищили 32 одиниці військової техніки, зокрема 3 ББМ, 4 артсистеми, 18 БпЛА, 3 автомобілі, 3 одиниці спецтехніки, 2 склади боєприпасів. Також пошкодили 18 одиниць техніки ворога.