На Таврійському напрямку зросла активність авіації росіян, кількість наземних атак не зменшується

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський

Зазначається, що за добу на вказаній ділянці фронту відбулося 37 бойових зіткнень.

Після певної перерви російські загарбники поновили застосування штурмовиків Су-25 і гвинтокрилів Ка-52. За добу ворог завдав з авіації 18 ударів.

Загальні добові втрати російської армії в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" сягнули 428 осіб. Семеро військовослужбовців РФ здалися в полон.

Сили оборони України на цьому напрямку за добу знищили три склади ворожих боєприпасів і 21 одиницю військової техніки окупантів, зокрема п'ять бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, десять безпілотників та дві одиниці спецтехніки.