На Таврійському напрямку зросла активність авіації росіян, кількість наземних атак не зменшується
На Таврійському напрямку протягом минулої доби не зменшилася кількість наземних атак російської армії, натомість активність ворожої авіації зросла
Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський
Зазначається, що за добу на вказаній ділянці фронту відбулося 37 бойових зіткнень.
Після певної перерви російські загарбники поновили застосування штурмовиків Су-25 і гвинтокрилів Ка-52. За добу ворог завдав з авіації 18 ударів.
Загальні добові втрати російської армії в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" сягнули 428 осіб. Семеро військовослужбовців РФ здалися в полон.
Сили оборони України на цьому напрямку за добу знищили три склади ворожих боєприпасів і 21 одиницю військової техніки окупантів, зокрема п'ять бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, десять безпілотників та дві одиниці спецтехніки.
- За даними Генштабу, загалом протягом минулої доби російські війська намагалися штурмувати на 6 напрямках фронту. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Мар'їнському та Авдіївському напрямках і знищили 1030 окупантів.
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