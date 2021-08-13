На Тернопільщині на штам "Дельта" захворіла 9-місячна дитина

Про це під час брифінгу розповіла начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко, передає видання "Тернополяни".



Вона зазначила, що штам коронавірусу "Дельта" є більш контагіозним та агресивним.



"У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. Якщо в сім’ї з’являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють одразу всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів, щоб максимально уникнути захворювання на коронавірус", - розповіла Ольга Ярмоленко.



Крім того, на Тернопільщині на цей штам "Дельта" хворіють ще дві дитини. Вони знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

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