На Тернопільщині невакцинованих вчителів зобов'яжуть щотижня робити COVID-тести

Про це заявила головний санітарний лікар Тернополю Ольга Чайчук, передає місцеве видання ZAXID.NET.

За її словами, якщо в навчальному закладі вакциновано менше ніж 80% вчителів, то школа повинна зобов’язати тих хто відмовився щепитися - щотижня робити ПЛР-тести.

"Це передбачено постановою Кабінету міністрів України і змінами до неї – щотижнево вчителі будуть здавати ПЛР за власний кошт для того, щоб перевіряти свій стан здоров’я", - наголосила Чайчук.

Зараз в області вакциновані 11 тис. викладачів із 43, тобто 26%.

Зі свого боку Департамент з освіти очікує на додаткові рекомендації від Міністерства охорони і здоров’я щодо початку навчального року та його процесу.



Нагадаємо, МОЗ запровадило добову норму вакцинації та планує змінити графік роботи COVID-центрів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb