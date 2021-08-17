На Тернопільщині невакцинованих вчителів зобов'яжуть щотижня робити COVID-тести
Невакцинованих вчителів у Тернопільській області зобов’яжуть щотижня здавати ПЛР-тест, у разі, якщо в навчальному закладі буде вакциновано менше ніж 80% вчителів
Про це заявила головний санітарний лікар Тернополю Ольга Чайчук, передає місцеве видання ZAXID.NET.
За її словами, якщо в навчальному закладі вакциновано менше ніж 80% вчителів, то школа повинна зобов’язати тих хто відмовився щепитися - щотижня робити ПЛР-тести.
"Це передбачено постановою Кабінету міністрів України і змінами до неї – щотижнево вчителі будуть здавати ПЛР за власний кошт для того, щоб перевіряти свій стан здоров’я", - наголосила Чайчук.
Зараз в області вакциновані 11 тис. викладачів із 43, тобто 26%.
Зі свого боку Департамент з освіти очікує на додаткові рекомендації від Міністерства охорони і здоров’я щодо початку навчального року та його процесу.
- Нагадаємо, МОЗ запровадило добову норму вакцинації та планує змінити графік роботи COVID-центрів.
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