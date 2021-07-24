На Тернопільщині відреставрували єдиний в області орган
Завтра, 25 липня 2021 року, у костелі святого Станіслава в Кременці відбудеться перший за тривалий час концерт з використанням реставрованого органу 1886 року
Це єдиний орган на Тернопільщині, який працює до сьогодні, передає Еспресо.TV з посиланням на Суспільне.
"Інструмент виготовили 135 років тому. Він вважається історичною спадщиною, до нього треба зовсім інший підхід. Деякі частини органу вивезли закордон в майстерню у Вільнюс. Кожна труба була відреставрована. Зараз ми завершуємо роботи. Орган вичищений і налаштований. В середині органної шафи, зараз все в хорошому стані. У нього є новий міх, мотор, достатній тиск повітря, яке ідеально підходить до цього інструменту. Я, як органіст можу передбачити, що в теперішньому стані, після реставрації і капітального ремонту, він буде служити багато років", - пояснив соліст Литовської національної філармонії Олександр Ісаков, що долучився до процесу відновлення кременецького органу.
На реставрацію пішов цілий рік.
Настоятель костелу отець Лукаш Грохля розповідає, інструмент вже використовується у богослужіннях.
"Службу правимо кожного дня і орган грає постійно", - зазначає він.
У неділю ж відбудеться урочиста меса.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.95
Купівля 26.95Продаж 27.2
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.09
- Актуальне
- Важливе