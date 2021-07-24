На Тернопільщині відреставрували єдиний в області орган

Це єдиний орган на Тернопільщині, який працює до сьогодні, передає Еспресо.TV з посиланням на Суспільне.



"Інструмент виготовили 135 років тому. Він вважається історичною спадщиною, до нього треба зовсім інший підхід. Деякі частини органу вивезли закордон в майстерню у Вільнюс. Кожна труба була відреставрована. Зараз ми завершуємо роботи. Орган вичищений і налаштований. В середині органної шафи, зараз все в хорошому стані. У нього є новий міх, мотор, достатній тиск повітря, яке ідеально підходить до цього інструменту. Я, як органіст можу передбачити, що в теперішньому стані, після реставрації і капітального ремонту, він буде служити багато років", - пояснив соліст Литовської національної філармонії Олександр Ісаков, що долучився до процесу відновлення кременецького органу.



На реставрацію пішов цілий рік.



Настоятель костелу отець Лукаш Грохля розповідає, інструмент вже використовується у богослужіннях.



"Службу правимо кожного дня і орган грає постійно", - зазначає він.



У неділю ж відбудеться урочиста меса.





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