На Тернопільщині знищили пам’ятку природи, якій 5 млн років

Про це повідомляє Українська Природоохоронна група на своїй сторінці у Facebook.



"Нам стало відомо, що внаслідок видобування вапняку знищено унікальну геологічну пам’ятку природи місцевого значення "Останці Сарматського моря". Наші фахівці терміново виїхали на місце, де знаходилася ця пам’ятка. Нині там все зруйновано, вапняк добували екскаваторами, знищено природну стінку із скам’янілостями висотою у кілька десятків метрів, де були рештки давньої морської флори та фауни. Від імені облдержадміністрації за цим фактом ми звернулися у поліцію, екоінспекцію та в Держгеокадастр для встановлення усіх обставини цієї справи", - сказав у коментарі в кореспонденту Укрінформу начальник обласного управління екології та природних ресурсів Орест Сінгалевич.



Водночас Українська природоохоронна група оприлюднила у Фейсбуці фото, де на місці високої гори-стінки із кам’янілостями - нині глибока яма, як наслідок незаконного видобування вапняку.

«В оренду товариству «Тернопільський кар’єр» надали ділянку, у межах якої розташована геологічна пам’ятка природи «Останці Сарматського моря». Ідеться про фрагмент стінки кар’єру, висотою до 20 метрів. Товариство видобувало вапняк. Видобувало-видобувало і повністю знищило геологічну пам’ятку природи, порушивши вимоги статті 6, 28 закону України „Про природно-заповідний фонд України”, - йдеться у повідомленні Української природоохороної групи.



Також повідомляється, що екологи звернулися до Держекоінспекції, Головного управління Держгеокадастру в області, правоохоронців щодо здійснення перевірки дотримання згаданим товариством вимог природоохоронного та земельного законодавства під час господарської діяльності.

«Останці Сарматського моря» - геологічна пам’ятка природи місцевого значення. Розташовувалась на території Тернопільської області, на околицях села Галущинці, в кар’єрі біля автошляху Тернопіль - Підволочиськ. Площа - 1 га. Природоохоронний статус отримала у 1983 році.



Сарматські останці - частина Товтрового кряжу, або ж Медоборів, заввишки 60-440 м, протяжністю майже 200 км.



Це - давній бар’єрний риф Сарматського моря із рештками організмів з вапняковим скелетом, різноманітних водоростей, молюсків, моховаток. Під час формування Карпат вся навколишня територія зазнала підняття, море відійшло, колишній підводний риф опинився на поверхні.

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