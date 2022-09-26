Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Луганській і Донецькій області де-факто звичайної підготовки до опалювального сезону не відбувається, все робиться на евакуацію й закупівлю буржуйок та іншого. Це зрозуміло й логічно. Найскладніше – це Запорізька, Херсонська і Миколаївська області. Ми спілкуємося, у нас є контакти, ми евакуйовуємо муніципалітети з цих частин областей, які тимчасово неконтрольовані. У тій частині, яка тимчасово неконтрольована, взагалі не відбувається підготовка до опалювального сезону. Є проблема і виклик, як там буде забезпечена подача тепла та газу. От на це я звернув би увагу", - сказав Олександр Слобожан.

Виконавчий директор Асоціації міст України зауважив, що на тимчасово окупованих територіях неможливо надати фінансовий ресурс для опалювального періоду, усі фінансові управління працюють, однак на підконтрольній Україні території.

"Там постійні обстріли, зрозуміло, що навіть доставлення фінансових ресурсів і розрахунків неможливе. У нас евакуйовані фінансові управління, казначейства, тобто забезпечуються усі розрахунки, але тут має бути особливий порядок і режим. У Харківську, Сумську, Чернігівську області потрібні серйозні вливання або прямого фінансового ресурсу, або допомога мобільними котельними, електрогенераторами та іншим обладнанням", - додав він.

Люди мають знайти місце, де вони можуть перебувати у випадку відсутності тепла та світла в опалювальний сезон.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb