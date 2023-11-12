На тимчасово окупованих територіях росіяни використовують мешканців, як живий щит, - мер Мелітополя

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"На окупованому Півдні росіяни проводять облави та використовують наших людей, як живий щит", - йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, у Токмаку окупанти проводять "поквартирні обходи" та селяться в багатоповерхівках, а мешканці Бердянського району повідомляють про підселення загарбників в будинки.

"Деякі села Пологівського району ворог перетворив на резервацію - заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди", - додав мер Мелітополя.