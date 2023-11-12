На тимчасово окупованих територіях росіяни використовують мешканців, як живий щит, - мер Мелітополя
Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях півдня України використовують місцеве населення, як живий щит
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"На окупованому Півдні росіяни проводять облави та використовують наших людей, як живий щит", - йдеться у повідомленні.
За словами Федорова, у Токмаку окупанти проводять "поквартирні обходи" та селяться в багатоповерхівках, а мешканці Бердянського району повідомляють про підселення загарбників в будинки.
"Деякі села Пологівського району ворог перетворив на резервацію - заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди", - додав мер Мелітополя.
- Генштаб повідомляв, що у Старобільську на Луганщині окупанти проводять примусову мобілізацію місцевих мешканців, після чого відправляють їх на військову підготовку до Краснодарського краю РФ.
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