На тимчасово окупованій Херсонщині зафіксовано дефіцит продуктів: де ситуація найгірша
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області зафіксовано дефіцит продуктів харчування й товарів першої необхідності
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"У більшості населених пунктів тимчасово окупованих територій Херсонської області спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація", - розповіли в ЦНС.
"Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, в усіх населених пунктах якого відзначається дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності", - додали там.
- Раніше повідомлялося про дефіцит ліків у тимчасово окупованому Криму.
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