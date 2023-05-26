Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"У більшості населених пунктів тимчасово окупованих територій Херсонської області спостерігається кризова суспільно-економічна ситуація", - розповіли в ЦНС.

"Найгірший стан справ зафіксовано у Новотроїцькому районі, в усіх населених пунктах якого відзначається дефіцит харчових продуктів і товарів першої необхідності", - додали там.