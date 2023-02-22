У Криму зростає дефіцит ліків для цивільних, бо пріоритет надають російським військовим, – Центр нацспротиву
У тимчасово окупованому Криму зростає дефіцит ліків для цивільного населення, адже медпрепарати насамперед призначаються для російських військових
Про це повідомив Центр нацспротиву.
"Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів", - розповіли там.
"Гуманітарна криза на півострові загострюється, адже, крім ліків, медична система загалом переорієнтована на обслуговування окупантів. Так, як і на інших тимчасово окупованих територіях, цивільні медичні заклади перепрофільовують на військові шпиталі", - додали у ЦНС.
- Генштаб повідомляв, що у тимчасово окупованому Криму погіршилася криміногенна ситуація через злочинців, які воювали в ПВК Вагнера та були амністовані й переведені на півострів.
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