Про це повідомив Центр нацспротиву.

"Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів", - розповіли там.

"Гуманітарна криза на півострові загострюється, адже, крім ліків, медична система загалом переорієнтована на обслуговування окупантів. Так, як і на інших тимчасово окупованих територіях, цивільні медичні заклади перепрофільовують на військові шпиталі", - додали у ЦНС.