На тимчасово окупованій Луганщині горять два склади ворожих боєприпасів

Відео пожеж на складах окупантів оприлюднено в телеграм-каналі управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Склад боєприпасів у Зимогір'ї у тимчасово окупованій Луганській області передає привіт! Ранок стає все добрішим і добрішим!" – так прокоментували відео у СтратКомі ЗСУ.

У повідомленні також зазначили, що об'єкт розташований приблизно за 50 кілометрів від позицій ВСУ, додавши: "Хто зрозумів, той зрозумів".

Окрім того, управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відео ще однієї пожежі. Згідно з повідомленням – складу ворожих боєприпасів біля тимчасово окупованого Алчевська на Луганщині.

За інформацією ОК "Південь", упродовж минулої доби 26 червня також було знищено 3 склади боєприпасів ворога на Півдні України: два на Миколаївщині та один на Херсонщині

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