Про це передає ОК "Південь" у фейсбук.

"Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом "Орланам-10" наші воїни протиповітряної оборони влучно "підсікли" крильця і розбили апаратуру", - йдеться в повідомленні.

Українські винищувачі та гелікоптери попарно відпрацювали 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини.

За добу підтверджені втрати ворога склали 39 рашистів, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 - автомобільної техніки. Також, знищено 2 склади боєприпасів на Миколаївщині, 1 - на Херсонщині.

Зазначається, що в Чорному морі продовжується шторм та блокування судноплавства рашистським флотом. В готовності до нанесення ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 "Калібрами".

Загроза ракетних ударів лишається актуальною. Тож українців закликають не нехтувати повідомленнями про небезпеку, бути пильними і уважними щодо дій підозрілих осіб, виявлення невідомих предметів або неправдивої інформації.

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