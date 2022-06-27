ЗСУ знищили 3 склади боєприпасів ворога, 39 рашистів і кілька безпілотників, - ОК "Південь"
За минулу добу, 26 червня, на Півдні України знищені 39 загарбників, танк та чотири одиниці іншої броньованої техніки ворога
Про це передає ОК "Південь" у фейсбук.
"Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом "Орланам-10" наші воїни протиповітряної оборони влучно "підсікли" крильця і розбили апаратуру", - йдеться в повідомленні.
Українські винищувачі та гелікоптери попарно відпрацювали 3 авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини.
За добу підтверджені втрати ворога склали 39 рашистів, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 - автомобільної техніки. Також, знищено 2 склади боєприпасів на Миколаївщині, 1 - на Херсонщині.
Зазначається, що в Чорному морі продовжується шторм та блокування судноплавства рашистським флотом. В готовності до нанесення ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 "Калібрами".
Загроза ракетних ударів лишається актуальною. Тож українців закликають не нехтувати повідомленнями про небезпеку, бути пильними і уважними щодо дій підозрілих осіб, виявлення невідомих предметів або неправдивої інформації.
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