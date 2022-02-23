На тлі "дедалі більш загрозливої поведінки з боку Росії": Джонсон анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що Лондон надасть Україні додатковий пакет військової допомоги
Про це повідомляє SkyNews.
Цей пакет включатиме як летальну, так і нелетальну допомогу, наприклад оборонну зброю.
Джонсон додав, що міністр цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Британії Надін Дорріс відправила запит до медіарегулятора Ofcom із проханням переглянути ліцензію на мовлення телеканалу RT.
- Нагадаємо, 10 лютого прибула Британська допомога для сил територіальної оборони прибула в Україну. Військове майно та спорядження доставили для Сил територіальної оборони Збройних сил України.
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