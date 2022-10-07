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На тлі ікон та українського прапора: Тимошенко похизувалась, як їсть пиріжок з McDonaldʼs

7 жовтня, 2022 п'ятниця
10:22
Новини Юлія Тимошенко

Українська політикиня Юлія Тимошенко назвала пиріжки з вишнями McDonaldʼs "гарантом працездатності" та привітала всесвітню мережу з поверненням до України

Відповідним фото Юлія Тимошенко поділилась в Instagram.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко опинилась серед щасливчиків, які після повернення McDonaldʼs в Україну встигли поласувати їхньою продукцією. 

Політикиня не забарилась похизуватись цим, виклавши фото. На знімку колишня премʼєр-міністерка України їсть пиріжок у своєму кабінеті на фоні ікон, прапора України та фотографій родини.

"Пиріжок з вишнями - гарант працездатного вечора! Дякую, McDonaldʼs. З поверненням!", - підписала Тимошенко знімок.

  • 16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку. 
  • Спершу в McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.
  • 19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні. 
  • З 27 вересня доставка з McDonald's у Києві працює ще з семи ресторанів

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політика
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