На тлі ікон та українського прапора: Тимошенко похизувалась, як їсть пиріжок з McDonaldʼs
Українська політикиня Юлія Тимошенко назвала пиріжки з вишнями McDonaldʼs "гарантом працездатності" та привітала всесвітню мережу з поверненням до України
Відповідним фото Юлія Тимошенко поділилась в Instagram.
Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко опинилась серед щасливчиків, які після повернення McDonaldʼs в Україну встигли поласувати їхньою продукцією.
Політикиня не забарилась похизуватись цим, виклавши фото. На знімку колишня премʼєр-міністерка України їсть пиріжок у своєму кабінеті на фоні ікон, прапора України та фотографій родини.
"Пиріжок з вишнями - гарант працездатного вечора! Дякую, McDonaldʼs. З поверненням!", - підписала Тимошенко знімок.
- 16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку.
- Спершу в McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.
- 19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні.
- З 27 вересня доставка з McDonald's у Києві працює ще з семи ресторанів
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