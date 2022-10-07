Відповідним фото Юлія Тимошенко поділилась в Instagram.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко опинилась серед щасливчиків, які після повернення McDonaldʼs в Україну встигли поласувати їхньою продукцією.

Політикиня не забарилась похизуватись цим, виклавши фото. На знімку колишня премʼєр-міністерка України їсть пиріжок у своєму кабінеті на фоні ікон, прапора України та фотографій родини.

"Пиріжок з вишнями - гарант працездатного вечора! Дякую, McDonaldʼs. З поверненням!", - підписала Тимошенко знімок.