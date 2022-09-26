Про це інформують на сторінці McDonald's в фейсбук.

"З 27 вересня ми підключаємо ще 7 ресторанів на доставку", - йдеться в повідомленні.

У Києві доставка працюватиме за адресами:

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А.

"Тож вже завтра ви зможете замовити улюблені МакМеню в Glovo", - додали у відомстві.

16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку.

Раніше у McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.

19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні.

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