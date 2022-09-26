McDonald's відкриває ще 7 ресторанів на доставку у Києві
Відзавтра доставка з McDonald's у Києві працюватиме ще з семи ресторанів
Про це інформують на сторінці McDonald's в фейсбук.
"З 27 вересня ми підключаємо ще 7 ресторанів на доставку", - йдеться в повідомленні.
У Києві доставка працюватиме за адресами:
- вул. Теодора Драйзера, 4
- вул. Вишгородська, 33А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Академіка Палладіна, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонський, 26-А.
"Тож вже завтра ви зможете замовити улюблені МакМеню в Glovo", - додали у відомстві.
- 16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку.
- Раніше у McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.
- 19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні.
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