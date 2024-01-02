На тлі передвиборчої кампанії РФ окупанти на Луганщині увімкнули мобільний інтернет, що був відсутній майже рік, - ОВА
У так званій ЛНР окупанти перед президентськими виборами у Росії увімкнули мобільний інтернет, який був відсутній майже рік. Проте у деяких окупованих 2022-го року містах регіону його досі немає
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що натомість у Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному, населених пунктах Сватівщини, Кремінщини, в Троїцькому та навколо мешканці так і не дочекаються інтернету, як і мобільного зв’язку.
Як і раніше, жителі намагаються "спіймати" його в окремих місцях, куди непрогнозовано дістає покриття.
"Але цифровізація не залишилась осторонь цих прифронтових міст і сіл. Профільне "міністерство" вже відрапортувало про встановлення двох вуличних таксофонів в Рубіжному. Тепер їх загалом 10 - на декілька міст", - також розповів голова ОВА.
Він додав, що встановлені окупантами таксофони розраховані на дзвінки в межах одного населеного пункту на стаціонарні номери, якщо такі залишилися або встановлені повторно.
- У жовтні повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганської області вирішили побудувати власні мобільні мережі, щоб відстежувати усі дзвінки та повідомлення місцевих жителів.
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