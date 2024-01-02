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На тлі передвиборчої кампанії РФ окупанти на Луганщині увімкнули мобільний інтернет, що був відсутній майже рік, - ОВА

2 січня, 2024 вiвторок
08:41
Війна з Росією окупанти Маріуполь

У так званій ЛНР окупанти перед президентськими виборами у Росії увімкнули мобільний інтернет, який був відсутній майже рік. Проте у деяких окупованих 2022-го року містах регіону його досі немає

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що натомість у Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному, населених пунктах Сватівщини, Кремінщини, в Троїцькому та навколо мешканці так і не дочекаються інтернету, як і мобільного зв’язку.

Як і раніше, жителі намагаються "спіймати" його в окремих місцях, куди непрогнозовано дістає покриття.

"Але цифровізація не залишилась осторонь цих прифронтових міст і сіл. Профільне "міністерство" вже відрапортувало про встановлення двох вуличних таксофонів в Рубіжному. Тепер їх загалом 10 - на декілька міст", - також розповів голова ОВА.

Він додав, що встановлені окупантами таксофони розраховані на дзвінки в межах одного населеного пункту на стаціонарні номери, якщо такі залишилися або встановлені повторно.

  • У жовтні повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованій території Луганської області вирішили побудувати власні мобільні мережі, щоб відстежувати усі дзвінки та повідомлення місцевих жителів.
Суспільство
Україна
Росія
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Луганщина
вибори в Росії
окуповані території
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