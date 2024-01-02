На тлі передвиборчої кампанії РФ окупанти на Луганщині увімкнули мобільний інтернет, що був відсутній майже рік, - ОВА

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що натомість у Сєверодонецьку, Лисичанську, Рубіжному, населених пунктах Сватівщини, Кремінщини, в Троїцькому та навколо мешканці так і не дочекаються інтернету, як і мобільного зв’язку.

Як і раніше, жителі намагаються "спіймати" його в окремих місцях, куди непрогнозовано дістає покриття.

"Але цифровізація не залишилась осторонь цих прифронтових міст і сіл. Профільне "міністерство" вже відрапортувало про встановлення двох вуличних таксофонів в Рубіжному. Тепер їх загалом 10 - на декілька міст", - також розповів голова ОВА.

Він додав, що встановлені окупантами таксофони розраховані на дзвінки в межах одного населеного пункту на стаціонарні номери, якщо такі залишилися або встановлені повторно.